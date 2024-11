Cumple un sueño

Por: Agencia Reforma

"Ser parte del elenco de los ´sombreros de paja´ fue un sueño hecho realidad", afirmó Alexander Maniatis, actor sudafricano que interpreta al Capitán Kuro, también conocido como Klahadore, en la exitosa serie de Netflix "One Piece".

Alexander es uno de los invitados internacionales a La Conve Monterrey 62 que se llevará hoy y mañana en Cintermex.

En entrevista, el actor contó que es apenas el tercer evento de este tipo al que es invitado, los anteriores fueron en Cape Town, Sudáfrica, y en Chicago, Estados Unidos.

"Me emociona mucho pensar que crucé el mundo para conocer a personas que saben quién soy por mi trabajo, es como cuando eras niño y te ponían una estrellita en la frente por hacer bien las cosas. Venir a una convención es uno de esos momentos para mí, una estrellita dorada en la frente de que he hecho un buen trabajo", expresó contento Alexander.

Para el artista nacido en Pretoria, Sudáfrica, ésta es su primera visita a México.

"Estoy muy emocionado también porque es mi primera vez en México, en Monterrey. Es una experiencia maravillosa que me inviten a viajar por algún proyecto", agregó.

Al obtener el papel de Kuro, el sudafricano hizo investigación y vio parte del anime, buscando entender al personaje que iba interpretar.

"No sabía mucho de ´One Piece´, pero empecé a investigar y me di cuenta de lo enorme que era. Cuando me dieron el papel no podía dejar de llorar de felicidad y de inmediato empecé mi preparación", recordó.