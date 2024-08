Rivalidad entre Arath de la Torre y Ricardo Peralta

CIUDAD DE MÉXICO.- La tensa relación entre Arath de la Torre y Ricardo Peralta continúa dentro de "La casa de los famosos México", en esta ocasión porque el conductor de "Hoy" confrontó al influencer tras enterarse que Peralta pidió a sus seguidores "tortuarlo" dejándolo dentro de la casa, algo que le pareció maquiavélico.

Aunque en realidad De la Torre no fue quien vio el video donde Ricardo habla mal de Arath, fue Karime quien le contó que el miércoles, el día de la nominación, tuvo la oportunidad de ver un video en el que Ricardo, solo en el jardín, le habla directamente a la cámara.

Esto pasó antes del enfrentamiento público entre ellos que se ocurrió hace un par de semanas, cuando Peralta intentó usar el tema de la homofobia y la intolerancia para perjudicar la imagen de Arath, algo que le salió contraproducente, pues las redes sociales y organizaciones a favor de los derechos de la comunidad LGBT criticaron su intento de perjudicar la imagen del conductor usando a la comunidad.

Fue en el vestidor de la casa cuando Arath confrontó a Ricardo, quien sin decir mucho quedó acorralado ante los argumentos del conductor de 50 años que lidera el Team Mar; De la Torre le dijo a Ricardo que con su actitud sólo quedó exhibido como un mentiroso y como una persona rencorosa.

"¿Sabes cómo quedaste ante el país?, como un hombre maquiavélico que lo que quiere es torturar a un hombre y a sus hijos para que no se vean. Tu comunidad promueve el amor y no el odio, y así te quería agarrar solo, la gente te vio ese día, mucho gusto, Arath de la Torre, un hombre que sostiene las cosas cuando las dice, Dios me ama", expresó Arath mientras le extendió la mano a Ricardo.