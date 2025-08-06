Opiniones negativas generan conflictos en reality show

En "La casa..." ven escenas de compañeros hablando mal de ellos

La noche de cine en "La casa de los famosos México" provocó más que entretenimiento en los habitantes del reality pues, durante la proyección, vieron algunos clips en donde algunos compañeros opinaban aspectos que nos les agradan de otros, lo que ya comenzó a generar tensiones.

En la proyección, los participantes de la casa pudieron ver una escena donde Shiky, el conductor español, le confiaba a Mariana Botas que no le gustaba que, mientras algunos terminan de comer e, inmediatamente, limpian su plato, hay otros de sus compañeros que sólo los colocan sobre la tarja.

"Me c*ga ver como van, dejan su plato y se hacen los mensos".

El clip mostró que Aaron Mercury es uno de esos habitantes y, cuando el influencer vio que se trataba de él, no le quedó más que soltar una carcajada.

Fue así que Mariana le indicó que esos eran los pequeños detalles en los que se podían basar, a la hora de justificar de por qué nominaban a una persona en específico.

"Cuando vayan pasando los días, vamos a comenzar a ubicar quién (lo hace), y es un motivo de ´no me caes mal, wey, pero me c*ga tu huevonez, no cooperas en la casa, ser joven no te hace ser un huevonazo´", le dijo.

Facundo quedó evidenciado cuando se proyectó el momento en el que, mientras se encontraba ejercitándose en la bicicleta, expresó a las cámaras que Mercury seguía sin caer en su gracia, debido a algunos comportamientos que tenía.

"Como el que no me termina de caer..., pues Aaron, no me llevo chido, me c*ga que mate insectos, me c*ga esa gente, como que ven algo y (lo aplastan), pienso que es gente que, no sólo no debería de estar en esta casa, sino que no debería de estar en este mundo".

Luego de que Ninel Conde ganara el liderazgo de la semana, e invitara a Dalilah Polanco a dormir con ella en la suite, la conductora de "Cuéntamelo ya" le confió a "el bombón asesino" que sentía que no era del agrado de Mar Contreras.

"Siento que Mar ya no me aguanta, wey", indicó.

En ese momento, Contreras dejó la palomita que estaba por introducir a su boca y volteó a ver a Dalilah con cara de sorpresa; la incomodidad de Polanco fue evidente.

En el cine, también proyectaron el momento en que Mariana y Guana hablaban de la molestia que les generaba algunas actitudes que Mar tomaba, las cuales consideran que es una demostración de lo soberbia que puede llegar a ser.

"Ya me tiene de 'basta, wey... no tienes la razón siempre', esta actitud que te pend*jea, es de wey... relájate un ching*", dijo él.

Mariana contestó: "A mí me parece que la soberbia es uno de los peores enemigos de cualquier ser humano".

"Yo no puedo con la gente soberbia jamás", destacó Guana.