En problemas de manutención

El actor Tyrese Gibson, famoso por formar parte de la franquicia de cine de Rápidos y Furiosos, fue arrestado este lunes en el condado de Fulton, en Georgia, por no pagar la pensión alimenticia de sus hijos.

De acuerdo con el medio TMZ, Tyrese, de 45 años, asistió a una audiencia este lunes por la mañana y terminó esposado por las autoridades locales.

Un juez le había ordenado pagar la cantidad de 10 mil dólares al mes en materia de manutención a partir de abril de 2023, pero Tyrese se negó. Por ello, el actor fue acusado de desacato y expulsado del tribunal.

PUEDE EVITAR LA CÁRCEL

El juez Kevin Farmer le dijo a TMZ que Tyrese podría evitar la cárcel si paga 73 mil dólares, de los cuales siete mil 500 se destinarían a pagar los gastos de los abogados de su exesposa, Samantha Lee.

Tyrese y Samantha se divorciaron en 2020, después de casarse en 2017. Ambos son padres de Soraya, de cinco años. El actor también comparte una hija, nacida en 2007, con otra exesposa, Norma Mitchell.

Este domingo, Gibson posteó una serie de videos y mensajes en sus redes sociales donde pedía a sus seguidores los contactos de algunos medios de comunicación y periodistas para hablar de su caso.

"Si tienes un contacto y un correo electrónico directo, deja un emoji de fuego en los comentarios y te seguiré en Instagram para poder enviar mis documentos detallados a periodistas reales, no a blogueros ni a nadie que solo quiera hacer algo viral", escribió Gibson en un post.

PIDE JUSTICIA

"Esta no es la celebridad hablando, este no es el cantante, este no es el actor; este es un hombre que no quiere favores, este no es un hombre que tiene dinero, este es un hombre que sólo quiere que las cosas se hagan de acuerdo con la ley".

También expresó su nerviosismo porque lo arrestaran este lunes durante su audiencia, cosa que al final sí ocurrió. "Por supuesto que estoy nervioso por lo que me espera mañana (lunes) con el juez Kevin Farmer", señaló preocupado el actor.

"El amor que un padre puede tener por sus hijos no se puede explicar del todo... Cualquiera que sea el resultado de hoy, soy y seré por siempre su padre", añadió Tyrese en otro post de Instagram, subido horas antes de su arresto.