Ninel Conde se suma a 'La Casa de los Famosos' como nuevo habitante

La actriz y cantante Ninel Conde y el comediante Luis Rodríguez Guana son los nuevos habitantes confirmados para la tercera edición de La Casa de los Famosos México, reality que regresa este domingo 27 de julio a las 20:30 horas por Las Estrellas.

"Hay generaciones maravillosas que han conectado con La Casa y hay fans que me pedían desde hace años que entrara. No he querido predisponerme, porque el juego comienza cuando pasas la puerta", declaró

Ninel Conde en conferencia de prensa, donde aseguró que no permitirá ningún tipo de violencia dentro del reality.

Por su parte, Rodríguez Guana, conocido por su trabajo en Me Caigo de Risa, se dijo nervioso pero emocionado.

"Es mi miedo de entrar porque no tengo ninguna expectativa. Afortunadamente, hay mucha banda que ya conozco. Facundo tiene un buen sentido del humor y podemos hacer buen click. Con Mariana Botas ya he trabajado, y con Dalilah Polanco", expresó.

La producción de Rosa María Noguera reunió una mezcla de personalidades que incluye a Facundo, Olivia Collins, Aaron Mercury, Alexis Ayala, Mar Contreras, Aldo de Nigris, Dalilah Polanco, Priscila Valverde, Adrián Di Monte, Shiky y Mariana Botas. El último habitante ser anunciado el próximo miércoles.

"El reto más grande siempre es tratar de convencerlos, que dejen sus vidas, lo que están haciendo, algunos recién casados

"Llevan años construyendo una carrera. Siempre tratamos de armar un abanico de personalidades en el que haya el valiente, el aventado. Sabemos que el casting se compone de los muy famosos y de la gente que tiene ganas de seguir brillando", explicó Noguera.

Galilea Montijo regresará como conductora de las galas de los domingos y los miércoles de nominación, mientras que Odalys Ramírez y Diego de Erice estarán al frente de los resúmenes diarios en Canal 5.

"Vaya temporada la que vivimos el año pasado. Intriga, risas, lágrimas, peleas y un ganador que se ganó el corazón del País (Mario Bezares), pero en toda buena historia hay que cerrar capítulos para escribir nuevos. Cada temporada es distinta y comenzamos a contar una nueva historia", afirmó Galilea.

Por su parte, Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada, y Ricardo Margaleff estarán en ViX como presentadores del contenido 24/7 que sucederá dentro de La Casa de los Famosos México.

"Vamos a estar en un foro nuevo y vamos a andar un poco prepotentes con un toque de soberbia. Habrá enlaces directos con los habitantes. Amo La Casa de los Famosos porque me cambió la vida por completo", comentó Wendy.

La celebridad televisiva Marie Claire Harp, exhabitante de la primera edición, será la encargada de la interacción digital con el público, compartiendo contenido exclusivo y generando conversación en redes sociales.

"Voy a estar resolviendo esas dudas que no dejan dormir a los fans en estas más de 60 galas y 49 transmisiones en vivo", dijo Harp, quien se autonombró "La Informatrix".

La residencia fue completamente remodelada, incluyendo nuevas habitaciones llamadas Día y Noche, 60 cámaras, más de 73 micrófonos, y dinámicas inéditas que pondrán a prueba la paciencia e ingenio de los participantes.