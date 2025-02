Al hospital

Luego de que varios fans y medios peruanos viralizaran el rumor de que Shakira había sido hospitalizada de emergencia por una supuesta gastritis en la Clínica Delgado, en Perú, la colombiana finalmente confirmó la noticia.

La intérprete de temas como "Loba", "Acróstico" e "Inevitable" tomó sus redes sociales este domingo al mediodía para informarle a todos sus seguidores que ingresó al área de urgencias en una clínica luego de sentir dolores en el abdomen.

"Lamento informarles que anoche (sábado) tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento", señaló la cantautora en su cuenta de X(antes Twitter). "Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche".

En su comunicado de prensa, Shakira dijo que, debido a su estado de salud, cancelaba el concierto que tenía programado para este domingo en el Estadio Nacional de Perú, como parte de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour".

"Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano", indicó la colombiana.

"Espero mañana (lunes) estar mejor, y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes".