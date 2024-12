Enloquece a fans

Por: Agencia Reforma

Ahora que ya terminó su gira de conciertos navideña, Mariah Carey se la ha pasado recorriendo todo este fin de semana las plazas comerciales en Aspen, Colorado, en Estados Unidos.

La cantante ya fue captada en tres ocasiones este viernes, sábado y domingo en diversas tiendas de moda de alto calibre, mientras sus fans se arremolinan alrededor de ella para conseguir una selfie.

De acuerdo con TMZ, Carey causó conmoción la noche del sábado afuera de una tienda de Gucci, en Aspen, donde la esperaban decenas de seguidores emocionados por verla.

En videos compartidos en redes, se pueden observar el momento en que la cantante sale de la tienda y es recibida por sus fans cantando su éxito "All I Want For Christmas Is You".

Mariah lució coqueta durante esta salida, portando un vestido corto con botas altas, un suéter, gorro y gafas de sol para completar el look.

"Compraré los regalos, no hay problema, porque no soy buena en eso, no porque crea que no soy buena en eso de envolver regalos", señaló la cantante en sus redes sociales.