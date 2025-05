Jennifer Lopez anuncia su nueva residencia en Las Vegas

A la par del medley de éxitos que mostró en los American Music Awards 2025, Jennifer Lopez anunció su nueva residencia titulada Up All Night, que se presentará en el Colosseum del Caesars Palace, de Las Vegas.

"¡Sorpresa, JLOVERS! ¡Estamos de vuelta! Estoy haciendo una residencia en Las Vegas. Acompáñenme en Up All Night Live In Las Vegas en el Colosseum del Caesars Palace", escribió la cantante en redes sociales.

La residencia arrancará el 30 de diciembre de 2025 e incluirá fechas clave para despedir el año y comenzar el siguiente con conciertos el 31 de diciembre, 2 y 3 de enero. Luego, tras una breve pausa, JLo regresará al escenario el 6 de marzo, con funciones programadas también los días 7, 13, 14, 20, 27 y 28 de ese mes.

La preventa de boletos comenzará el 2 de junio para tarjetahabientes de un banco con sede en Estados Unidos, y la venta general será desde el 6 de junio a las 11:00 horas tiempo de Ciudad de México.

Este show marca el regreso de la intérprete de "On The Floor" a los escenarios tras cancelar en 2024 su gira This Is Me Live.

"Estoy completamente desconsolada y devastada por decepcionarlos", dijo entonces. "Sepan que no haría esto si no lo sintiera absolutamente necesario. Prometo compensarlos y volveremos a estar juntos. Los quiero mucho a todos. Hasta la próxima...".

Up All Night será su primera residencia desde All I Have, que entre 2016 y 2018 ofreció 121 conciertos en el Zappos Theater del Planet Hollywood, y con la que recaudó más de 100 millones de dólares.