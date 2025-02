Su show al Sphere de Las Vegas

Los Backstreet Boys se convertirán en el primer grupo pop en presentarse en el innovador recinto Sphere de Las Vegas con su residencia Into the Millennium, que arrancará en julio de 2025.

La boy band ofrecerá nueve conciertos en el espacio inmersivo, donde revivirán su exitoso álbum Millennium y otros de sus más grandes éxitos, informó Variety.

“Los fans pueden esperar una experiencia inolvidable mientras los Backstreet Boys dan vida a su legendario álbum, junto con una selección de sus grandes éxitos”, detalla el anuncio oficial.

Clásicos como “I Want It That Way” y “Larger Than Life” serán interpretados con apoyo de la impresionante tecnología audiovisual del recinto, que cuenta con la pantalla LED de mayor resolución del mundo y el avanzado sistema de sonido Sphere Immersive Sound de HOLOPLOT.

Con este show, la agrupación se une a artistas como U2, Dead & Co., Phish y The Eagles, quienes han aprovechado la revolucionaria tecnología de Sphere para brindar experiencias inigualables.

La residencia contará con presentaciones los días 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de julio de 2025.