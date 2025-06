Natanael Cano y Gabito Ballesteros arman fiesta 'bandida'

Miles de jóvenes con ganas de pasar un sábado lleno de música y fiesta fueron "asaltados" por los sonidos del Festival Bandidos 2025, que este año tomó por completo el Parque Fundidora.

Incluso familias con niños acudieron al llamado de este evento, que tuvo como protagonistas a dos de los grandes del corrido tumbado: el polémico Natanael Cano y el ascendente Gabito Ballesteros.

Por primera vez, el festival -que nació en Monterrey como una celebración de la transformación del regional mexicano- se llevó a cabo en Parque Fundidora, con un despliegue de tres escenarios y un lineup de 25 artistas que se presentaron desde desde las 13:40 horas hasta casi las 2:00 de la madrugada del domingo.

Natanael Cano: el gran "bandido" de la noche

Con su estilo desenfadado y provocador, Natanael Cano se robó la atención, el aplauso y la entrega de miles de fanáticos que lo vitorearon durante las casi dos horas que duró su presentación.

A pesar de enfrentar constantes fallas en el micrófono y en las pantallas laterales, Cano no perdió el control del escenario. Fiel a su carácter, lanzó una advertencia al técnico de audio:

"Si vuelve a sonar así, te voy a dar un balazo", bromeó el cantante sonorense, provocando risas entre el público.

El "Nata" interpretó temas como "Bello Ángel", "Adrenalina", "Pacas de Billetes" y "Giza", todas coreadas por miles de celulares en alto.

Tampoco faltaron covers al estilo tumbado como "Ya Te Olvidé", popularizada por Rocío Dúrcal y reversionada por Yuridia; "Amor Eterno" de Juan Gabriel; y "O Me Voy o Te Vas" de Marco Antonio Solís "El Buki".

Incluso sonó "Cuero Azulado", tema polémico por sus letras y prohibido en algunos lugares, que en Fundidora se escuchó sin restricciones.

Con cigarro y bebida en mano, Cano expresó su cariño por el público regio:

"Aquí en Monterrey, qué a gusto me la ando pasando. Salucita, compadre. Agradecido con todos ustedes por estar aquí".

Gabito Ballesteros prende el Rancho

Otra de las cartas fuertes del festival fue Gabito Ballesteros, joven cantante y productor de 25 años originario de Cumpas, Sonora, quien se presentó en el escenario Rancho, ubicado en la zona de las eses del parque.

A las 21:17 horas comenzó su show lanzando su grito de guerra:

"¡Puros corridos tumbados a la ve!", frase que repitió con entusiasmo durante su presentación.

Gabito complació a sus fans con canciones como "7 Días", "Skin de Bandida", "El Precio de la Soledad" y "Ese Vato No Te Queda". También reinterpretó clásicos como "El Muchacho Alegre", "Me Voy" (Julieta Venegas), "A Puro Dolor" (Son By Four), "Por Qué Te Vas" (Jeanette) y "El Sinaloense", todos al estilo tumbado.

"Gracias a toda la gente que está presente esta noche con su compa Gabito", dijo, ganándose el aplauso de la audiencia.

Nanpa Básico: ritmo colombiano en clave urbana

Desde Medellín, Colombia, llegó Nanpa Básico con una propuesta que mezcla reggaetón, hip-hop, reggae y beats electrónicos.

"Para mí es un privilegio estar aquí. Volamos muchísimos kilómetros con mi gente para acompañarlos un ratico, Monterrey", saludó el artista de 32 años, conmovido por la respuesta del público.

Calle 24: fiesta, tequila y descontrol

Uno de los momentos más desbordantes de la noche fue el show de Calle 24, también conocidos como C24, quienes aparecieron en el escenario a las 19:20 horas desatando la euforia con su actitud irreverente y tragos de tequila directo de la botella.

"Me cag cuando te pones necia, chiquitita", gritó uno de los vocalistas al interpretar "La Neta".

"Es la primera vez de Calle 24 en Monterrey. ¡Son una verg mis viejos! Los amo a todos ustedes", dijo emocionado.

El grupo interpretó temas como "Suiza", "Berlín", "Sin Evidencias", "Mi Último Deseo" y "Qué Onda", provocando ovaciones entre los asistentes.

En medio de la fiesta, C24 advirtió:

"Yo primero quiero un shot de tequila" y no fue uno, sino varios. Aunque uno de ellos lo hizo toser, entre risas comentó: "Yo quiero salir pedo de aquí" y lo cumplió.