Twenty One Pilots en la CDMX: lo que debes saber de su concierto

Twenty One Pilots regresa a la Ciudad de México como parte de su gira The clancy world tour, que comenzó en agosto de 2024.

El dúo estadounidense, ofrecerá un único concierto en la capital mexicana; uno de los eventos musicales más esperados del año.

Con "The clancy world tour", la banda promociona su nuevo álbum "Clancy", lanzado a mediados del año pasado, y que se caracteriza por tocar temas enfocados en la salud mental, como las emociones humanas, la ansiedad y la superación personal.

El tan esperado regreso de los músicos a la CDMX, se llevará a cabo este jueves 20 en el Estadio GNP, uno de los escenarios más grandes e importantes de la ciudad.

Según información oficial, el espectáculo iniciará alrededor de las 21:00 horas, aunque las puertas se abrirán horas antes, por lo que se recomienda llegar temprano.

Como suele suceder en este tipo de eventos masivos, los organizadores suelen tomar algunas medidas para garantizar la seguridad, tanto del artista como de los asistentes; entre las que se incluyen restricciones sobre los objetos que pueden ingresarse el estadio.

Lo que sí se puede ingresar:

Lentes de sol

Tapones para oídos

Medicamentos con receta médica

Binoculares sin láser (sujetos a revisión)

Bolsas pequeñas (hasta 30 x 30 x 15 cm)

Cámaras fotográficas (sin lentes intercambiables)

Celulares

Hula hoops (sin luces químicas)

Vasos vacíos

Maquillaje en polvo

Lo que no se puede ingresar:

Comida o bebida externa

Cámaras profesionales

Armas (incluye navajas y spray pimienta)

Bebidas alcohólicas o energéticas

Peluches

Paragua o sombrillas

Drogas o sustancias ilegales

Rayos láser o cornetas

Drones

Cadenas largas o joyería con picos

Transporte público: Baja en la estación Ciudad Deportiva de la línea 9 (la línea de color café). El Estadio GNP está a unos 10 minutos caminando desde la salida de la estación.

En automóvil: Si vienes en automóvil, puedes tomar Avenida de los Insurgentes o Avenida Río Churubusco. La dirección exacta es Avenida Viaducto Río de la Piedad s/n, Ciudad de México.

Overcompensate

Holding on to you

Vignette

Car Radio

The Judge

The craving (Jenna's version)

A tear in my heart

Reincide

Panic

Pagans

Next semester

Night routines

Stage B

Addict with a pen / Migraine / Forest / Fall

Mulberry Street

Sailing

Nico and the Niners

Heavy Dirty Soul

My Blood

Guns for Hands

Prodigy

Ride

Paladin's Strait

Bis: Paladin's Strait

Monkey

Midwest Indigo

Stressed Out

Trees

Prodigy.