¡Espectacular! resurgimiento

EL MAÑANA/Hidalgo, Texas.- J osé Martín Cuevas Cobos, nombre real del intérprete, llegó al escenario del Payne Arena de Hidalgo, Texas, con su tour "Ave Fénix", ofreciéndole a los asistentes un recorrido musical de sus grandes éxitos, la noche del sábado 9 de agosto.

Pedro Fernández se presentó por primera vez en esta ciudad fronteriza, con su gira "Ave Fénix", con la que se entregó al público que abarrotó el recinto texano.

Fue a las 20:45 horas que Pedro Fernández, una de las voces más queridas e icónicas de la música mexicana, apareció lo alto del escenario ataviado con un elegante traje de charro color blanco con detalles dorados, moño rojo y su tradicional capa, luciendo espectacular y arrancando la ovación desde su triunfal entrada.





GRITOS Y APLAUSOS

Fue así como entre gritos y aplausos descendió de la escalera cantando junto a su inseparable mariachi, este "El aventurero de América", deleito a los presentes con temas como "El Mariachi", "Amarte a La Antigua", "Yo no Fui", "Mi Forma de Sentir", "El Siete Mares", "Me Encantas" y "Quien", entre otras luciendo espectacular en cada interpretación y demostrando su que su calidad vocal esta mejor que nunca.

Cantó, bailó y platicó con su público, hizo un paréntesis para firmar los sombreros de sus fans, incluso firmó su primer disco, lo que lo hizo recordar que justo este años esta cumpliendo 48 años de carrera.





AGRADECIDO

Pedro Fernández se mostró profundamente emocionado y agradecido con su público a quienes deleito con su mejor repertorio por más de dos horas.

El cantante ofreció gran espectáculo y una producción de primer nivel, con mariachi, músicos, bailarinas, demostrando por qué sigue siendo uno de los artistas más queridos y respetados del género ranchero.

Los asistentes disfrutaron de un ambiente lleno de energía, musical bravía y romanticismo con esta gira de "Ave Fénix Tour" que simboliza el renacer artístico de Pedro Fernández.

El repertorio avanzó con temas como "Como te extraño", "Quién será", y "Dicen que los hombre no deben llorar" , "Te doy la vida" incluyó también clásicos como "El aventurero" con el que logró levantar a gran parte del público de sus asientos para cantar y bailar con él.

"Yo no fui", no podía falta, así mismo cantó un popurrí de temas icónicos de José Alfredo Jiménez, también "Perdóname Amor por ser Tan guapo" y "No que No" de Rigo Tovar , "toquen MariachisCanten" de Leo Dan y cerró con grandes temas de dominio público como México Lindo y Querido así como su estandarte, el tema que lo catapulto a la fama "La Mochila Azul".

BIEN ACOMPAÑADO

Cabe mencionar que se hizo acompañar de bailarinas, ballet folclórico, mariachi y músicos en vivo, contando con una pantalla gigante al centro del escenario así como cuatro más en los lados, dando un espectáculo visual espectacular, sin dejar de mencionar que el protagonista del show fue la extraordinaria interpretación de este versátil cantante.

LAS MÁS COREADAS

El Siete Mares

La Mochila Azul

Yo no Fui

Mi Forma de Sentir

El Aventurero