Mariah Carey firma el pecho de Rihanna

Por: Agencia Reforma

Diciembre 19, 2024 -

Después de cancelar tres conciertos debido a problemas de salud, Mariah Carey hizo su gran regreso al escenario en el Barclays Center de Brooklyn, marcando el final de su tan esperada gira navideña.

El evento celebró el 30 aniversario de su emblemático álbum Merry Christmas y el éxito de su icónico tema "All I Want for Christmas Is You", atrayendo a miles de fanáticos, incluyendo a Rihanna.

Carey, de 55 años, ofreció un espectáculo memorable, pero uno de los momentos más comentados fue cuando firmó el pecho de Rihanna, un gesto que rápidamente se viralizó en redes sociales.

En los videos publicados, se puede ver a Rihanna pidiéndole a Mariah que le firme con un bolígrafo rojo. Con su característico sentido del humor, Carey respondió: "¿Qué quieres que escriba?" Rihanna, entre risas, contestó: "Lo que quieras. Vaya, esto es icónico".

La intérprete de "Diamonds" luego tomó el micrófono y anunció a la audiencia: "Mariah Carey me está firmando el seno, amigos".

Este último show de la gira en Brooklyn fue especialmente significativo para Carey, quien, a pesar de haber enfrentado una gripe persistente que la obligó a cancelar conciertos en Newark, Belmont Park y Pittsburgh, no permitió que la enfermedad interfiriera en su última actuación en Nueva York.

"Lambs, gracias por hacer que mi #Navidad sea tan especial. Me encantó cantar con ustedes todas las noches y no puedo esperar a verlos a todos mañana en Brooklyn para el último espectáculo de la gira", escribió en Instagram.