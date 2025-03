Le rompen el corazón

Luego de dos años alejada de los reflectores y escenarios, la cantante Lizzo finalmente retomó su carrera con su primer concierto desde que se vio envuelta en una polémica con extrabajadores.

De acuerdo con Variety y NME, la cantautora se presentó en el Wiltern de Los Ángeles para impulsar el lanzamiento de su próximo álbum, "Lizzo in Real Life".

"El mundo me rompió el corazón y me dolió tanto que ya no quería vivir más", le dijo la cantante al público, de acuerdo con un clip compartido en redes sociales. "Y tenía tanto miedo de la gente que no quería que me vieran. Con el tiempo superé ese miedo, fui a un concierto, y mientras caminaba entre la multitud, ocurrió algo milagroso: Alguien que no conocía me miró y me dijo: ´Lizzo, te quiero´".

Hace dos años, Lizzo se vio envuelta en una polémica después de que antiguos bailarines presentaran una demanda en su contra, además de su productora y sus coreógrafos, por crear presuntamente un "ambiente laboral tóxico".