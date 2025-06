Canta por gratitud sin pensar en el adiós

A sus 76 años, José María Napoleón no canta por compromiso, canta por gratitud.

Con más de cinco décadas de carrera, 53 discos grabados y un Grammy a la Excelencia Musical, el cantautor mexicano sigue en pie gracias al amor de su familia y la fidelidad de un público que se niega a decirle adiós.

Y es que, aunque hace tres años anunció su gira de despedida, esta se ha vuelto interminable porque sus fans lo quieren seguir viendo en el escenario, razón por la que volverá a la Ciudad el próximo 10 de julio.

“No tengo más que gratitud. Muchas gracias a la gente que me ha apoyado tanto, al público que me sigue escuchando y acude a mis conciertos.

“No me he podido retirar de los escenarios porque, gracias a Dios y al público, aún puedo hacer lo que toda mi vida he hecho y me encanta. Incluso la palabra adiós me duele pensarla, me gusta seguir aquí”, platicó Napoleón.

En esta ocasión, el también llamado “El Poeta de la Canción”, gracias a éxitos como “Pajarillo”, “Eres”, “Después de Tanto” y “Ella Se Llamaba Martha”, entre muchos otros, viene con nuevo espectáculo: “Napoleón Sinfónico. ¡Vive Por Siempre!”.

“Traemos un séquito precioso de músicos para llegar con este formato sinfónico a la gente, tratando de ‘vestir’ mejor las canciones, pero respetamos mucho su esencia. Generalmente, siempre cuento con 10 músicos en el escenario, pero en este show sinfónico son 20”, contó Napoleón.

Aunado a sus conciertos, que no sólo son en México sino también en Estados Unidos, el cantautor, oriundo de Aguascalientes, dijo que alista su disco 54 con temas inéditos como “Yo Ya Pasé Por Ahí”, que le dedica a sus hijos, y “Compañera”, dedicada a su esposa.

“Son canciones muy sentidas, algunas con mensajes que quedan bien para estos tiempos. Me faltan tres o cuatro temas por grabar y terminar el disco, y posiblemente en este próximo concierto en Guadalajara pueda cantar algo de esto nuevo”, adelantó.

“El Poeta de la Canción” dijo que no quita el dedo del renglón esperando que Alejandro Fernández cante alguna de sus melodías.

“Admiro a muchos artistas y tengo la fortuna de que muchos de ellos hayan grabado mis canciones, como Carlos Rivera, Pepe Aguilar, Antonio Aguilar y el mismo Vicente Fernández, de quien tan bonitos recuerdos tengo. Espero también que a Alejandro Fernández le guste alguno de mis temas”, afirmó.