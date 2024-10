Adele se conmueve al ver a Céline Dion en su concierto

Las cantantes Adele y Céline Dion compartieron un conmovedor momento en la ciudad de Las Vegas, donde la legendaria intérprete de "My Heart Will Go On" se encontraba entre el público durante la actuación de la británica, ayer 26 de octubre, por la noche.

En videos que circulan en redes sociales, se observa a Adele cantando "When We Were Young" y, mientras interactuaba con la audiencia, se acercó rápidamente a Dion, quien estaba sentada en el palco lateral del Colosseum del Caesars Palace.

Ambas artistas se emocionaron hasta las lágrimas y se abrazaron mientras intercambiaban palabras. En un momento, Céline tomó el rostro de la celebridad de 36 años, que luego hizo lo mismo con su colega.

Céline Dion también besó la mano de Adele, y entre los vítores del público, la cantante británica se retiró para retomar su actuación. Antes de hacerlo, pidió una ovación para Céline, quien, al sacar un pañuelo para secar sus lágrimas, se puso de pie para agradecer a todos los presentes.

A lo largo de los años, ambas han hecho pública su estrecha amistad y admiración mutua en redes sociales. Este no es su primer encuentro en el famoso hotel; en 2018, Adele asistió a los espectáculos de Dion durante su residencia y estuvieron juntas tras el escenario.

"Reina Céline! ¡Qué espectáculo! Un momento absolutamente destacado de mi vida, muchas gracias por la atención a tu público y tu humor demencial. ¡Feliz año nuevo, lady x!" escribió la voz detrás de "Rolling in the Deep" en Instagram.

La estrella de 56 años, que padece Síndrome de la Persona Rígida, publicó que había enfrentado días difíciles, pero que ver a Adele en su show la llenó de felicidad: "La amo tanto", escribió.

Dion retoma poco a poco su vida

Céline Dion sigue enfrentando los desafíos de su enfermedad progresiva, que no tiene cura conocida y ha impactado su voz. A pesar de esto, ha comenzado a regresar a los reflectores. Durante los Juegos Olímpicos 2024 en París, sorprendió al público al aparecer bajo la Torre Eiffel, luciendo un brillante vestido blanco mientras interpretaba "Hymne à l´amour" de Édith Piaf bajo la lluvia.