Drake celebra su cumpleaños con Walter White y Jesse Pinkman

CIUDAD DE MÉXICO

Drake se reunió, el pasado lunes, con un selecto grupo de amigos en el restaurante Casadonna, y aunque el evento fue sumamente exclusivo, gracias a la filtración de varios videos que ya circulan en todas las redes sociales, se pudo ver a estas estrellas detrás de la barra, sirviendo shots y luciendo unas camisas hawaianas a juego, sólo que Aaron la acompañó con un saco rojo.

Cabe destacar que los protagonistas de Breaking Bad se asociaron en 2019 para crear su propia marca de mezcal, el cual llamaron Dos Hombres, una idea que les vino a la mente cuando ambos pasaban rato probando cócteles y decidieron probar fortuna con esta bebida mexicana; la cual sirvieron en la fiesta del cantante.

Claro está, como invitados que fueron de esta celebración, no podían faltar las fotografías con el festejado, donde los tres aparecen muy sonrientes, abrazados y felices.

Apenas el pasado 6 de octubre Drake estrenó su nuevo álbum For All The Dogs, en el cual tiene colaboraciones con Bad Bunny, Chief Keef y J. Cole, de los 23 temas que lo componen hay uno que ya levantó polémica "Fear of Heights", ya que hace referencia a su exnovia Rihanna y no de manera positiva.

Sin embargo, también anunció su retiro temporal de los escenarios, pues, aseguró, se tomará al menos un año para enfocarse en tratar algunos problemas de salud que lo han estado aquejando durante algún tiempo.