Michelle Salas arrasa con vestido amarillo de hombros descubiertos

CIUDAD DE MÉXICO

Sin embargo, combinarlo puede ser complicado. Los colores vibrantes dan un poco de miedo, aunque en realidad existe una amplia gama de amarillos, desde un tono vainilla sutil (que estará en tendencia este año) a un amarillo intenso.

A través de redes sociales, la hija de Luis Miguel compartió imágenes donde luce un vestido amarillo con hombros descubiertos. En la descripción de las fotos escribió: "Chapter 2024. Loading...". Hecho que dio a entender que este año seguirá regalando a sus 2 millones de seguidores looks de impacto que mezclan modernidad y elegancia.

El entallado vestido amarillo que lució Michelle posee un escote de hombros caídos (off the shoulders) y una falda repleta de olanes que acentúa su cintura y su cadera. Además, este detalle también se despliega en las mangas largas. Los vestidos con volantes suelen ser prendas que aumentan el volumen de tu cuerpo, pero la clave para no tener un look sobrecargado es no usar más de una prenda con olanes a la vez.

El vestido que usó la modelo mexicana es de la colección Resort 2024 de la marca homónima de la diseñadora Gül Hürgel, basada en Estambul, Turquía.

Michelle Salas decidió acompañar su vestido amarillo con unos aretes con volumen, un anillo y un collar corto dorados; combinación ganadora, fácil de replicar. Aunque también acertarás si lo combinas con joyería en color plata o con adornos en color vibrante, como verde esmeralda o azul.

Por otra parte, vale la pena destacar que el amarillo, a pesar de ser una apuesta arriesgada, es de los favoritos de Michelle, quien en 2022 sacudió las redes con otro vestido amarillo entallado que destacaba por su abertura en una pierna y por tener zonas con transparencias en la cintura.

Si eliges un vestido amarillo igual que el de Michelle Salas, puedes combinarlo con sandalias, plataformas o tacones. ¡Lograrás una vestimenta muy chic!

¿Te atreverías a lucir un vestido amarillo próximamente?