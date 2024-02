Moenia electriza nuevamente el Auditorio con su Pixel Tour

Luego de haber presentado este espectáculo en octubre pasado, el trío de synth pop integrado por Alfonso Pichardo, Jorge Soto y Alex Midi emprendió una vez más el viaje hacia la nostalgia, pero esta vez con invitados especiales, algunos covers y sus éxitos más icónicos.

Ante un lleno total, la agrupación se dio permiso de divertirse, brindar con sus fans y recordar viejos momentos, lo que hizo contraste con la escenografía llena de elementos tecnológicos y coloridos protagonizaron el concierto.

Los asistentes se dejaron envolver en el universo digital de Moenia y no perdieron de vista ningún momento de este show, que incluyó una experiencia visual única con diversas luces que danzaban en sincronía con temas como "Déjame entrar", "Mejor ya no" y "No importa que el sol muera".

"Muy buenas noches, la primera reacción que tenemos aquí es sonora, después cuando empezamos a reconocer el escenario, vemos lo que está pasando; cuando prenden las luces, los vemos, sentimos y amamos", señaló el cantante Alfonso Pichardo.

De inmediato los seguidores empezaron a gritar y aplaudir, la mayoría de pie, mientras que algunos se tomaban selfies, abrazaban a sus parejas o le tomaban un trago a su cerveza.

El frontman recordó cómo -tras bambalinas- una chica los entrevistó y, dijo, hacía sonar muy fácil el hecho de estar nuevamente en el Coloso de Reforma, pero aclaró que no fue así.

"Moenia nunca en la misma gira, con poco tiempo, había hecho dos Auditorios, esto es algo histórico. Agradecemos de verdad, gracias a este concierto que es sold out, sabemos lo que implica, organizarse, llegar a tiempo, lo que es pagar el boleto y los drinks.

"Les agradecemos mucho que estén haciendo esta historia. Hoy estamos aquí 24 de febrero, una fiesta en la que intercambiemos energías", agregó quien anunció una tercera fecha para esta gira el próximo 14 de agosto.

Lo que llamó más la atención del público fueron unos cascos compuestos por diferentes luces LED que traían puestos los anfitriones, en varios momentos del espectáculo, lo que ayudó más a que esto se convirtiera en una discoteca.

Siguiendo en una atmósfera futurista, luces azules que provenían del techo crearon un cubo que envolvió a los músicos, luego se tornó en verde y en forma de pirámide, previo a sencillos como "¿En qué momento?", "No dices más", "Morir tres veces" y "Manto estelar" en el que todos prendieron las luces de sus celulares.

En la velada no pudieron faltar los covers, incluidos en su disco "Stereo hits. Vol 2", como "La célula que explota", "Ni tú ni nadie", así como "Fotonovela", en esta última llegó su primera invitada Javiera Mena.

La siguiente sorpresa fue cuando Leonardo de Lozanne robó cámara con "El diablo en el cuerpo", así como el tema del grupo Fobia: "El diablo", que se ganó la ovación de los presentes antes de que la noche concluyera con "No puedo estar sin ti".