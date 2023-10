Britney Spears bate récords con su libro

Ciudad de México

A sólo un día que de que el libro de Britney Spears, "The women in me", saliera a la venta ya batió récords, pues ya es el libro de memorias de una persona famosa que más ventas ha producido, y aseguran que además del anticipo de millones de dólares que la cantante recibió para que escribiera su historia, será beneficiada con el 25% de las ganancias totales de la publicación, en la que relata algunos de los pasajes más dolorosos de su vida, como lo fue la tutela a cargo de su padre, su relación con Justin Timberlake y las restricciones alimenticias que le fueron impuestas.

LO CELEBRA EN REDES

La noche del martes, "la Princesa del pop", recurrió a su cuenta de Instagram para celebrar el éxito de su libro, que ya ha alcanzado la venta de más de 400 mil copias, lo que la convirtió en la biografía de una celebridad más vendida, título del que se hizo acreedor a sólo un día de su estreno, pues desde días previos. En el mensaje de agradecimiento, la artista de 41 años agradeció a sus más de 42 millones de seguidores por apoyarla en cada etapa y proyecto de su carrera:

"¡Está pasando! Mi libro es la biografía de una celebridad mejor vendido en la historia y sólo va un día, gracias a los fans, quienes han estado apoyándome, los amo a todos".

De acuerdo con información publicada con "TMZ", Spears recibió 15 mdd de la editorial Simon & Schuster para que escribiera su historia; posteriormente recibió un adelanto de 12, 5 mdd por las ganancias posibles que la obra generaría, así como se le otorgará el 25% de las ganancias que el libro recabe.

FATIGANTE Y DOLOROSO

Otro de los pormenores que se conocer acerca del proceso de elaboración de "The women in me" es que Cada Hudson, el máganer y mejor amigo de Brit, la presionó en más de una ocasión para que continuara escribiendo su biografía, pues a lo largo del proceso, la cantante se olvidaba de dar seguimiento a sus escritos y, aseguran, llegó a pensar en abandonar el proyecto, el cual le resultó fatigante y doloroso, pues tuvo que revivir muchos momentos amargos.

Tal es el caso que, el libro en su versión de audio, fue narrado por la famosa actriz Michelle Williams y sólo en unas partes se puede escuchar a la voz de Britney leer algunas líneas, pues según reportó "TMZ", la cantante no quiso volver a recordar los capítulos donde su familia estaba involucrada, por el gran dolor que la causa revivir el abuso que vivió por parte de sus progenitores, Lynne y Jamie Spears.

INJUSTICIAS

En algunos de los pasajes de su biografía, Spears recuerda que su padre la sometió a un estricto régimen de alimentación que consistía en comer únicamente pollo y verduras enlatadas, el cual duró dos años, debido a que Jamie pensaba que su hija tenía kilos de más. Para la intérprete de "Baby one more time", fue uno de los momentos más agonizantes de su vida, debido a que pedía a escondidas que la dejaran comer otro tipo de alimentos, pero nadie claudicó a sus solicitudes, mientras que era testigo de cómo su familia disfrutaba de grandes banquetes que eran financiados con el dinero que ella producía trabajando.