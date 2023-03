Llega a los 65 años con males de salud

Reza el dicho que sin salud no hay nada y esto lo sabe mejor que nadie Sharon Stone, quien ha tenido problemas de salud desde hace algunos años que incluyen un derrame cerebral que casi le cuesta la vida. Al cumplir 65 años la actriz se muestra confiada en pronto retomar sus actividades y recuperar su vida.

Ciudad de México

Reza el dicho que sin salud no hay nada y esto lo sabe mejor que nadie Sharon Stone, quien ha tenido problemas de salud desde hace algunos años que incluyen un derrame cerebral que casi le cuesta la vida. Al cumplir 65 años la actriz se muestra confiada en pronto retomar sus actividades y recuperar su vida.

Sharon Vonne Stone nació en Pensilvania, Estados Unidos, el 10 de marzo de 1958. De modelo saltó a la pantalla grande y no era para menos, su belleza caucásica era perfecta para el público estadounidense que vieron en la atractiva rubia a una mujer capaz de protagonizar historias de amor, terror, ciencia ficción y acción.

Su primera gran oportunidad fue en 1981 con la cinta "Deadly Blessing" dirigida por Wes Craven. Le siguieron "Irreconciliable Differences", "King Solomon´s Mines", "Cold Steel", "Above the Law" y "Total Recall".

En 1992 protagonizó la cinta "Basic Instinct" y a partir de ese momento se convirtió en un icono cinematográfico gracias a su personaje "Catherine Tramell". No hay papel más recordado dentro de la filmografía de Stone que este, sobre todo en la escena del interrogatorio donde la actriz luce un diminuto vestido blanco.

Tras ese éxito mundial llegaron otras producciones que le valieron el reconocimiento de la crítica por las cintas "The Mighty" y "The Muse". Sharon Stone logró colocarse en el gusto del público algunos años más; sin embargo, cada vez es menos protagonista de películas y series, pero no todo se debe al paso de los años, sino a temas de salud.

En 2001 le fueron extirpados tumores benignos de ambos senos y ese mismo año sufrió un derrame cerebral que por poco le cuesta la vida. La actriz compartió el hecho en su autobiografía "The Beauty of Living Twice" donde además recordó que este problema ha permeado en su familia durante varias generaciones, pues su abuela y madre también sufrieron derrames.

Durante una entrevista para la revista "Variety" contó: