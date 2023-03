Leticia Calderón recuerda su último encuentro con López Tarso

CIUDAD DE MÉXICO

"Estoy muy triste, pero a veces estoy contenta de haber compartido con un hombre que hizo tantas cosas, que fue pilar en el teatro, en el cine, en la televisión, que trabajó con muchísima gente, hizo muchísimos personajes", agregó.

Calderón consideró que el mayor premio que tuvo López Tarso fue su familia que lo cuidó y estuvo con él hasta el último minuto; además de una carrera llena de éxitos.

"Tenía muchos planes y se quedaron comidas pendientes porque nos íbamos a ir a comer, yo creo que él se fue tranquilo de haber hecho muchas cosas, de haber compartido con su familia, de haber hecho todos los personajes que quiso, de haber trabajado con quien quiso, de haber hecho las obras de teatro que se le dio la gana".

No pudieron compartir un último proyecto

Leticia siempre admiró la gran memoria que tuvo don Ignacio y durante este encuentro con la prensa confesó que una de las cosas que más lamenta es haber rechazado un proyecto teatral al lado del protagonista de "Macario" por falta de tiempo.

"Me siento mal porque a mí me invitaron a hacer (la obra) ‘Un Picasso’ y no tenía tiempo. Estaba con mis hijos, no tenía tiempo de aprenderme la obra de teatro, entonces no quise quedarle mal a don Ignacio.

"Y de repente me doy cuenta que él estaba montando tres obras al mismo tiempo, no sabes cómo me regañé por floja por no dedicarle tiempo, claro mi justificación lo entendió así, estaba con mis hijos, estaba con terapias y estaba en una situación familiar difícil, él lo entendió muy bien, pero siempre dijo: ‘vamos a hacerla, vamos a hacerla, vamos a hacerla’".

Calderón también expresó que de alguna manera pudo despedirse de López Tarso, pues mientras estuvo hospitalizado, ella le envió un mensaje de voz que su hijo. Juan Ignacio. le hizo favor de enseñárselo: "(Dijo) ‘mi reinita, mi reinita’, le tomó una foto y me la mandó", recordó.

Lety Calderón está segura de que no habrá ningún otro actor como Ignacio López Tarso y aunque no todos tuvieron la fortuna de absorber su conocimiento, espera que las nuevas generaciones hayan aprendido algo de él.

"Hizo todos los personajes y al final la hizo de abuelo y yo supe que había novelas que ya siendo una persona mayor, que los productores le dieran trabajo, me parece maravilloso, claro estaba al 100. Se aprendía sus parlamentos, no usaba apuntador; eso le daba la oportunidad que los productores lo siguieran contratando y también para mí fue una gran enseñanza porque si uno está bien, uno puede seguir trabajando", finalizó.