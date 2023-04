Se disculpa con la conductora

Ciudad de México

Luego de que la influencer Yeri Mua insultara a la periodista Adela Micha, llamándola "labios de calaca", por criticar su credencial del INE, la veracruzana se disculpó con la conductora.

Por medio del programa de YouTube: "La Saga", la "bratz jarocha" confesó estar nerviosa de asistir al con Adela, luego de haberla insultado. "Yo me siento un poquito nerviosa porque en algún momento comenté algo en redes", expresó.

LE CANTÓ EL PRECIO

Sin embargo, la periodista no dejó terminar de hablar a la tiktoker y contestó: "Que tengo labios de calaca, que soy una güera oxigenada, que me veo del c..., que estoy bien cul...", dijo Adela.

Ante ello, Yeri Mua se disculpó, pues dijo que el video lo vio fuera de contexto. "Una disculpa y que pena por lo que te dije. Yo nada más vi un fragmento de que están como que hablando de mis labios y como que me enojé".

Aunado a ello, la conductora reiteró: "Yo hablé bien de ella, ¡imagínate! Tú eres libre de decir lo que quieras. No te preocupes. Yo dije que te veías bien guapa en la credencial del INE, ¿quién se puede ver bien en la credencial del INE, está cab...".

Finalmente, la influencer manifestó sentirse apenada, pues "andaba de argüendera, seguramente andaba cruda ese día, no me c... bien ese día, sí, andaba de malas", sentenció la tiktoker.

COMO INICIO TODO

Luego de que Yeri Mua criticara al Instituto Nacional Electoral (INE) por supuestamente haber editado una foto suya para que se viera mal en su credencial, la periodista mencionó que casi todos salen mal en las fotos de la credencial, por lo que consideró que es obvio que no editaron la imagen de la influencer.

Asimismo, habló sobre la boca de Yeri Mua, pues dijo que es difícil que la joven cierre la boca: "Ay... Es que difícilmente se le cierra la boca, luego se pone el labial hasta la nariz, pues difícilmente... es que luego Martha Debayle da tutorial de cómo te pongas el labial", señaló la conductora.