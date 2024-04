Salinas Pliego bromea con imagen de Fofo Márquez en penal

CIUDAD DE MÉXICO

Por medio de la plataforma X, el fundador de Grupo Salinas respondió a una foto publicada por el reportero Carlos Jiménez.

"Mándenlo con el 7 para que aprenda a portarse mejor", se lee en la publicación.





Durante el podcast En Boca Cerrada, Mary Boquitas, quien fue encarcelada junto a Gloria Trevi y Sergio Andrade en el 2000 después de ser señalados por corrupción de menores, narró que los reos le dieron una inusual bienvenida al productor musical.

"Los rumores dicen que un reo a quien apodaban 'El 7 Pilas' lo esperaba para darle la bienvenida y que en pocas horas lo trasladaron a la enfermería en penosas condiciones", comentó.

Por medio de la misma red social, el usuario @MineroLR compartió el video del momento exacto en que el tiktoker agrede a la mujer.

En la grabación se observa al youtuber golpear y tirar al piso a una mujer provocándole una herida en el rostro, para posteriormente emprender la huida en su vehículo del estacionamiento del centro comercial Plaza Brisas.

Aunado a ello, en un segundo video se ve a la mujer afectada mencionar que al estacionarse le pegó a uno de los espejos del vehículo en el que venía Fofo, por lo que de manera amable les explicó que le iba a llamar a su aseguradora para reparar el daño, pero estos no le creyeron, pues pensaron que se iba a escapar.

"Al entrar el espejo se volteó, no se cayó ni nada, entonces yo ya sabía que no era tan grave. Me bajo y la chava que venía con él no se baja, y le comentó: 'Oye, cuando vengas aquí trata de meter tus espejos, porque quedamos muy justitos, le voy a hablar al seguro'", expresó.

En un segundo videoclip, se aprecia cómo dos hombres intentaron detener al influencer, sin tener éxito, pues terminó huyendo en una camioneta.