Brad Pitt, con extraño padecimiento

El ganador del Oscar por "Érase una vez en Hollywood" reveló a la citada publicación que tiene dificultades para reconocer a las personas y le preocupa que su trastorno haya llevado a que las personas lo vean como "distante, inaccesible", señaló.

"¡Nadie me cree!", dijo al recordar que esto también es un obstáculo en entornos sociales, sobre todo en fiestas. Esta no es la primera vez que Pitt insiste en que tiene prosopagnosia.

"Muchas personas me odian porque piensan que les estoy faltando el respeto", le dijo a "Esquire" en 2013. "De vez en cuando, alguien me da contexto y digo: 'Gracias por ayudarme'. Pero hay gente que me odia porque piensa que les estoy faltando el respeto".

"Hubo un año en el que simplemente dije, este año voy a afrontarlo y preguntarle a la gente dónde nos conocimos, pero todo empeoró. Las personas todavía se ofendían más e interpretaban mi problema como un gesto de vanidad o egolatría".