Mantiene salud con el trabajo

El actor, de 78 años, comparte en entrevista cómo se ha sentido después de la caída que tuvo hace unos meses en su casa.

"Tuve algunos (accidentes), pero mira, Dios nos quiere, de mi último accidente ya no me acuerdo, pero fue algunos meses que me fracturé la cadera, 4 costillas, ahora estoy perfecto, camino a veces con una andadera, pero el doctor me dijo ´no te andes sintiendo un macho que no puedes correr, no andes jugándole al vivo, porque te caes y ya no te opero", explicó.