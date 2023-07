Khloé Kardashian sale con actor porno

Ciudad de México

Cuando la familia Kardashian comenzó a darse a conocer a través de su reality show, Khloé Kardashian era una de las hermanas más abiertas a la hora de hablar de su vida personal, sin embargo, luego de convertirse en víctima de las múltiples infidelidades de su expareja Tristan Thompson, eso cambió por completo y se volvió una persona temerosa e insegura -según se ha descrito a sí misma-, por lo que sorprendió mucho la fotografía en la que aparece a lado a Michele Morrone, un atractivo actor italiano que es mejor conocido por aparecer en películas donde las escenas candentes son las más importantes, ¿hay romance?

Sin embargo, este encuentro no fue casual ni mucho menos, sino que Kim Kardashian -la hermana mayor de KoKo- estuvo involucrada detrás de esta cita a ciegas, pues al enterarse de que Morrone asistiría al mismo evento que ella y su hermana no dudó en propiciar un encuentro con ellos, luego de que, una noche de antes, investigara desde la comodidad de su habitación de hotel que Michel, además de ser un hombre muy atractivo, era un actor de origen italiano, que apareció en la secuela de "365", una serie de películas que aunque no son clasificadas "para adultos", sí están cargadas de una temática muy sensual.

Y aunque, en principio, Khloé parecía ser la interesada, en realidad, el más entusiasmado fue el actor que luego de fotografiarse junto a la rubia, y pedirle permiso para tomarla de la cintura mientras se retrataban, pues fue él quien compartió la instantánea en sus redes sociales, causando sensación.