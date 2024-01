Se suicida compositor de BTS

Ciudad de México

Familiares y amigos del compositor, productor e instrumentista dieron a conocer la noticia de su deceso en un comunicado.

"Desinteresado como ser humano y generoso como colaborador, sirvió con ingenio a la música, pero nunca a su propio ego. Su profunda compasión y su seco ingenio estaban incrustados en todo lo que hacía, aunque nunca buscó la alabanza ni la aprobación. Era realmente un espíritu único y, aunque su alma ha abandonado su cuerpo, vivirá para siempre en su música", escribieron.





A lo largo de su carrera, contribuyó a canciones como "Youth" de Sivan (que llegó a ser certificado con disco de platino por sus altas ventas en 2015), "Don´t Give Up on Me" de Andy Grammer y "Louder Than Bombs" de BTS.

Gracias a sus aportes, Beck ganó un Grammy al Álbum del Año por Morning Phase. Colaboró también con Rina Sawayama, Hayley Kiyoko, Allie X, Duncan Laurence y Mayer Hawthorne.

Estuvo a cargo de la banda sonora de la película de 2018 Sierra Burgess Is a Loser junto a Leland, Sivan, Allie X y más.