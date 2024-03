Maribel Guardia y Victoria Ruffo comparten secretos de abuelitas

CIUDAD DE MÉXICO

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo tendrán que verse las caras más seguido, cuando nazca su nieta, así lo ha platicado la protagonista de "La madrastra", quien por años ha bromeado sobre su antipatía por el padre de su hijo, pero ahora, admite que le tiene un cariño especial justo por ser el papá de José Eduardo.

Aunque reconoce que a diferencia del pasado, cuando no fue un padre presente con su hijo, ahora sí será un abuelo cercano a su nieta, quien dice, ojalá no se parezca a él, que la genética Derbez no prevalezca tanto como con todos los hijos de Eugenio, comentó al programa "El gordo y la flaca" a su llegada al aeropuerto, donde nuevamente fue captada en silla de ruedas.

Maribel Guardia y Victoria Ruffo, amigas y abuelitas

A sus 64 años, Maribel Guardia afronta la muerte de su hijo Julián Figueroa, ocurrida hace casi un año, y a la par, vive a plenitud su rol como abuela de José Julián, su nieto de seis años, quien tiene un enorme parecido físico con su padre.

Ahora, será el turno de Victoria Ruffo, de 61 años, quien confesó que alista todo para la llegada de su nieta, a quien ya le compró ropa para los primeros meses.

En Instagram, Maribel compartió una foto con su amiga Victoria Ruffo, y escribió:

"Cenando con mi preciosa @victoriaruffo contándonos secretos de abuelas jijjj. Les mandamos un fuerte abrazo. Dulces sueños", se lee junto a una foto de ambas abrazadas.

Maribel Guardia ha dicho en diferentes ocasiones lo importante que ha sido para ella la presencia de su nieto tras la muerte de su hijo, quien en unos días cumplirá su primer aniversario luctuoso.

"Recuerda hijo de mi alma pedirle a Dios que me de fortaleza y que proteja y libre de todo mal a esta familia que te extraña todos los minutos y todos los días. Besos abrazos y bendiciones de tú madre que vive suspirando por ti. Gracias por dejarnos a José Julián, es un niño lleno de luz; no te preocupes por él, está muy cuidado y lleno de amor, te recuerda siempre y presume aquel día del padre que quedaron en primer lugar en todas las competencias del festejo escolar, enseña todas las medallas que ganaron, sus ojitos le brillan de amor y orgullo, y me dice: "Mi Papito era el mejor del mundo", escribió la actriz de "Lagunilla mi barrio" en una reciente publicación en la que recordó a Julián Figueroa.