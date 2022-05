Comparte su batalla contra el cáncer de piel

"Resulta que hace más de un año me apareció como un lugarcito con poquito relieve, fui con un dermatólogo especialista y bueno, resultó ser cáncer de piel", platica el famoso a través de un video en Facebook.

El actor y modelo, de 51 años, menciona también que tuvo que someterse a una cirugía para la extracción del cáncer, pues al parecer se detectó a tiempo.

LA CICATRIZ

Su cicatriz quedó debajo del hombro derecho.

"Hubo que operar, pero para mi fue un shock enterarme que tenía cáncer. Nunca pensé que me iba a dar, nos creemos los superhéroes. La cuestión es que me tocó y este video es específicamente para concientizar a la gente que debemos cuidarnos, el mío fue cáncer de piel, no me recuerdo muy bien el nombre y entiendo que debió ser por exceso de sol.

"Los que me conocen saben que desde Puerto Rico siempre abusé muchísimo del sol, muchísimo, quería estar achicharrado. Me ponía a que me diera el sol patas pa´ rriba y hasta me ponía aceite de bebé", añade en el video.

Gil deja en claro que ahora se encuentra bien, aunque cada seis meses acude con su médico a un chequeo riguroso para poder detectar a tiempo cualquier otro indicio de cáncer.

"Estoy bien, no se preocupen, esto pasó hace un año y pico, al inicio de la pandemia. Cada seis meses tengo que ir a hacer chequeos, porque aparentemente tengo algo que a la doctora no le gustó, pero todo bien.

"Así que no tomen sol, o tomen usando protector y demás, y cuando vean algún lunarcito, alguna manchita, pues vayan, chéquense, cuiden su salud".