Invencible como villano

Monterrey, N.L.

El actor de 49 años se ha dado gusto de hacer, a través de su rol de villano en la historia producida por Juan Osorio, todo lo que él no haría.

UN TIPO DESPRECIABLE

En la telenovela que se transmite por Las Estrellas a las 21:30 horas, estelarizada por Angelique Boyer, Danilo Carrera y Daniel Elbittar, Calixto es un hombre que se dedica a la trata de blancas y que engaña a Lola, interpretada por la actriz Ana Tena.

"Calixto es un tipo despreciable, un villano muy distinto a lo que me ha tocado hacer, abusador de su esposa, se dedica a la trata de personas y se agarra chavitas. Ha sido todo un reto interpretar todos esos matices que tiene el personaje", contó González.

DICE NO AL ONLY FANS

"Yo nunca he entrado a Only Fans, pero sé lo que es, de lo que va; antes había una cosa que era por teléfono, la llamada hot line. En Only Fans no he entrado ni como cliente, mucho menos como exhibidor".

Abordar la trata de blancas en "El Amor Invencible", agregó, es un tema delicado y por ello lo hacen con sumo respeto.

"Somos muy conscientes de las escenas que estamos haciendo, pues son muy delicadas. Por órdenes de Juan Osorio, de la producción y de la misma Televisa, son temas que tratamos con ´pincitas´. Todos los temas delicados que tratan los personajes nos hace tener conciencia de lo que estamos haciendo y de que no salgan ni grotescas ni agresivas para la gente".

NO BUSCA EDUCAR

"Son épocas de Only Fans, de redes y eso, obviamente son cosas nuevas que no podemos ir en contra de lo que está pasando, tampoco estoy en contra de la diferencia de edades, lo que sí creo que está reprobable de Calixto, porque de entrada es el ´modus operandi´ de él, andar cazando chavitas en Only Fans y por otro lado, que las chavitas se dejen envolver por un ´sugar daddy´ no está padre".