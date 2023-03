Gana millones como pintor

Entre los personajes a los que ha pintado se encuentran el músico Bob Marley, los actores River Phoenix, Elizabeth Taylor y Heath Ledger, y el autor Hunter S. Thompson. Este último escribió la novela "Miedo y Asco en Las Vegas", cuya adaptación al cine fue protagonizada por Depp en 1998.

La galería londinense Castle Fine Art vende en su sitio web reproducciones autorizadas de las obras, firmadas a mano por el histrión. Cada una cuesta 3 mil 750 libras (81 mil pesos).

En entrevista con el medio británico, el estadounidense de 59 años dijo que desde su juventud ha mostrado interés por la pintura.

"Por muchos años, me he dedicado solamente a mi trabajo diario en el cine, pero siempre he necesitado evadirme en un papel en blanco, ya sea escribiendo, dibujando o pintando un lienzo", afirmó.