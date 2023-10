Debutará como empresario

Nicola Porcella no se detiene, pues luego de convertirse en el segundo finalista de "La casa de los famosos México", ha sabido aprovechar la fama que adquirió, ya que no sólo acepta toda invitación que Televisa le hace como conductor invitado en diferentes producciones, sino que desde su trinchera sigue buscando el modo de generar, impulsando su incursión en el sector restaurantero, pues en poco tiempo abrirá un restaurante de comida peruana.

El modelo de 35 años llegó a México con la idea de que se trataba de su última oportunidad; era abrirse espacio en la pantalla chica de nuestro país o viajar a Italia, donde tiene familia, para conseguir un trabajo convencional para ver por doña Fiorella y Adriano, su madre y su hijo. Tras una serie de altibajos, le llegó la invitación de participar en "LCDLFM", proyecto que nunca se imaginó que lo proveería de todo un batallón de fanáticas y fanáticos que, a pesar de que ya acabó el reality, siguen demostrándole su apoyo incondicional.

La respuesta de sus fans es equiparable a la gratitud que Nicola ha demostrado a todas y todos ellos, pues a pesar que sus compromisos laborales lo tienen sin descanso, se hizo al firme propósito de viajar alrededor de toda la República Mexicana, el cual ha cumplido, pues ya es usual ver en sus historias de Instagram, fotos y videos de sus visitas a diferentes estados, donde es recibido con aplausos, gritos e historias de agradecimiento por parte de sus seguidores, muchos de los cuales se identifican con su historia.

Ahora, además de su frecuente aparición en el programa "Hoy", a su visita reciente a "La jugada", su inminente debut en las telenovelas, Porcella está listo para lanzarse como empresario, ahora que anunció frente a los medios de comunicación que falta poco para que corte el listón del restaurante peruano que abrirá en la Ciudad de México.

"Para mí es superimportante porque yo me quedó a vivir acá, México me dio hace mucho no sentía, la pasión de volver a hacer lo que me gusta, la gente en México me salvó la vida y no se da cuenta." Nicola Porcella, Actor