TikToker mexicana cuenta desafíos como creadora de contenido

GUADALAJARA, Jalisco

"En pandemia comencé a incursionar más de lleno en TikTok, en ese momento estaba en Miami y mis videos los comencé a hacer más profesionales, desde buscar lugares padres, hice algunos en Disney (...) fue muy curioso, porque desde el primer mes me aumentaron los números, lo que en anteriores plataformas no había logrado.

"Cada quien se dedica a lo que quiere. Ser influencer tiene su chiste, porque no todos se hacen virales y hay un buen intentándolo, pero parte de pegar es ser constante, encontrar qué tipo de contenido te funciona, no dejar de grabar, meterle produccion, creatividad", platica la artista.

Por su posicionamiento en TikTok con contenido de viajes, lugares lujosos para divertirse y otras temáticas, Cisneros Simg fue invitada a participar en el reality La Venganza de los Ex VIP, de MTV Latinoamérica y Paramount, pero ahora está en pleno debut de su faceta como cantante con el sencillo "Pitxfina", al ritmo urbano.

"La canción la grabé en Colombia, no podía grabarla en otro lugar si de allá viene mucho el reguetón. Me emociona por fin haberme aventado a cantar, es algo que quería hacer desde hace mucho. Posiblemente los próximos temas sean una fusión de música urbana con otros géneros, a ver qué dice la gente", dijo.

"Pitxfina" está disponible en todas las plataformas digitales y la idea de la influencer es un estrenar sencillo cada dos meses, y para ello ya tiene listos seis de ellos.

"Por ahora no tengo pensado un disco en físico, pero sigo creando música y videos para mis redes sociales, principalmente TikTok, a raíz de lo que he logrado hacer ahí, en IG también me ha comenzado a ir bien. Ya llegué a 1 millón y las marcas me buscan para modelar sus productos".