Debutará Billie Eilish como actriz

La intérprete de "Bad Guy" tendrá un papel protagónico junto al actor Donald Glover, la serie se estrenará este viernes y es uno de los proyectos más esperados, pues según fuentes cercanas le metieron mucho presupuesto.

Billie en repetidas ocasiones había externado su deseo de actuar, pues ha comentado que desde que era niña participaba en las obras de teatro de su escuela y que los profesores la felicitaban por su buen trabajo en el escenario.

"Si me enamoro del proyecto, me encantaría actuar en eso, solo tendría que hacerlo de forma correcta porque no soy actriz. No es mi vocación, pero siempre me ha gustado actuar", dijo en 2021 a la revista The Hollywood Reporter.