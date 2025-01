Los defiende: Empática con su familia

En una "honesta" y emotiva charla, Majo Aguilar compartió que la relación con su tío Pepe y su prima Ángela se ha enfriado, ya que hace meses que no se frecuentan; sin embargo, hizo un llamado a sus seguidores para que detengan los comentarios negativos que se hacen sobre su familia en redes sociales.

Siguiendo el mensaje de amor que siempre ha querido dejar, y consciente que no puede controlar lo que escriben sus fans, la cantante de 30 años pidió a través de un video en TikTok detener el hate en contra de sus familiares porque esto le incomoda.

SIN CONTROL

"El mundo es suficientemente duro, repito, yo no puedo controlar lo que escriban, y no voy a bloquear mi sección de comentarios porque no voy a hacer eso, pero quiero decirles que el mejor camino, el más bueno y el que nos va a llevar a mejores cosas, es el del amor", declaró.

"Precisamente quiero eso, mandarles mucho amor y sentir empatía, y que en este momento estoy sintiendo empatía por mi tío Pepe y por Ángela. Como les dije, aunque en este momento no tenga ya mucha comunicación con ellos, pues sí fueron parte importante y por ende van a ser parte importante de mi vida".

En su mensaje, la cantante destacó que siempre seguirá el camino del amor y que, aunque a veces es difícil, el corazón debe ser escuchado.

"Cuando algo no se siente bien aquí (señalando su pecho), lo tiene que comunicar. Siempre seguiré por el camino del amor", expresó.

SU CARRERA ESTÁ BIEN

Majo también mencionó que le incomoda que se hagan comentarios sobre su prima Ángela en sus redes y dejó en claro que su carrera está bien.

"Yo estoy bien, mi carrera está bien. Yo estoy con una disquera que me apoya muy bien, estoy componiendo y haciendo lo que creo que me corresponde para tener una carrera linda, que es ir con honestidad, con transparencia y con amor a ustedes que es lo más importante, que es el amor al público. Soy muy afortunada de tenerlos", indicó.

La intérprete de música mexicana aclaró que su intención al hacer este video no es generar división, sino transmitir un mensaje de paz.

"Yo quiero que, absolutamente todos, estén en paz, en mi familia y las personas externas a mi familia, que todos estemos tranquilos", aseguró.

NO SE HACE DE LA VISTA GORDA

La nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar declaró que ya no puede ignorar los comentarios que hacen sobre su familia o actuar como si nada pasara.

"Ya no puedo mirar hacia un lado o hacia otro y hacerme, como dicen, de la vista gorda sobre muchos comentarios que ponen en mis redes. Yo quiero agradecerles el cariño que me dan, sin embargo, también quiero decirles que uno en esta vida tiene que ser, ¿cuál es la palabra?, uno tiene que ser congruente con lo que siente y piensa.

Yo hace hace algunos meses, pues que ya no tengo comunicación con mi familia. Hace un par de años donde no tenemos una relación donde nos frecuentemos tanto, pero eso no significa que mi tío Pepe y Ángela no sean importantes en mi vida", aclaró .

UNIDOS POR SIEMPRE

Majo Aguilar cerró su mensaje resaltando que, aunque ya no tenga una relación tan cercana con su familia, el amor y la convivencia que tuvo con ellos en su adolescencia la unirá siempre.

"Quiero decirles que yo no puedo controlar lo que piensen, lo que opinen, y esto se los comunico con mucho amor, pero sí puedo controlar lo que yo les quiero transmitir, y lo que les quiero transmitir que si puedo decir algo es que vayamos con el camino del amor", aseveró.

El cariño lo tengo, y por ese amor y sobre todo por esa convivencia que sí tuve durante mi adolescencia, y que fueron una parte vital para mí y para mi desarrollo, y que me dieron tanto amor, simplemente por eso no puedo voltear y hacerme como que no veo los comentarios". Majo Aguilar Cantante

Majo aseguró que por los buenos tiempos dejen de atacar a su familia.