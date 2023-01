Señala Hayley Williams comentarios inapropiados de Fat Mike

La cantautora reflexionó sobre la nostalgia emo a propósito de que Paramore encabezó el festival de bandas emo y rock de hace 20 años , When We Are Young, celebrado en octubre pasado, en Las Vegas, para una entrevista reciente con Billboard, y reveló sus sentimientos encontrados sobre su regreso a la escena musical.

GUADALAJARA, Jalisco

"Todos están tratando de recordar días mejores, y yo estoy sentada allí como, 'No fueron mucho mejores'", dijo Williams.

Luego, la intérprete de 34 años abordó un comentario inapropiado que Fat Mike, de NOFX, hizo sobre ella cuando era una adolescente.

"Estaba realmente sorprendido de que tenía tanta ira en mí porque estaba como, 'espera un minuto. Ahora nos tratan como un premio', pero Fat Mike solía decirle a la gente que yo hacía buenos besos negros en el escenario cuando tenía 19 años", dijo.

"No creo que eso sea punk. No creo que esa sea la esencia del punk. Y creo firmemente que sin las mujeres jóvenes, la gente de color y también la comunidad queer, creo que todavía estaríamos donde estábamos entonces".

Este fue un sentimiento que Williams también expresó mientras estaba en el escenario del When We Were Young, que tuvo entre sus headliners a Blink 182 y Green Day. De hecho, dijo a los asistentes que la escena no siempre es un lugar seguro.

"Me he hartado de dejar que las personas mayores, especialmente los hombres mayores, me digan qué es el punk rock y qué no es el punk rock. Justo hoy, había un viejo malhumorado en Internet que decía que se suponía que el punk estaba en contra del sistema. Bueno, lo es. Y, de hecho, no puedo pensar en nada más antisistema que las mujeres jóvenes, que las personas de color y la comunidad queer", dijo a la multitud en octubre.

Paramore lanzó recientemente "C'est Comme Ca", el tercer sencillo de su próximo sexto álbum This Is Why, que se estrenará el 10 de febrero.