Billie Eilish y James Cameron harán cinta de concierto en 3D

Durante su presentación en Mánchester, Reino Unido, Billie Eilish sorprendió al público al anunciar que está trabajando en un nuevo proyecto en colaboración con el cineasta James Cameron, y que será en formato 3D.

"Quizás hayan notado que hay más cámaras de lo habitual aquí", dijo la cantante ganadora del Grammy al público.

"No puedo decir mucho al respecto, pero lo que sí puedo decir es que estoy trabajando en algo muy, muy especial con alguien llamado James Cameron, y será en 3D", dio a conocer The Wrap.

La artista confirmó que los cuatro conciertos que ofrecerá en esa ciudad británica -entre el sábado y el miércoles- formarán parte del proyecto.

"Así que, tómenlo como quieran, y estos cuatro conciertos aquí en Manchester, tú y yo formamos parte de algo que estoy haciendo con él. Está entre el público, solo lo digo".

Eilish bromeó con que probablemente repetiría vestuario durante los cuatro días de grabación. No se han revelado detalles adicionales sobre la naturaleza del proyecto, pero un representante de la cantante declaró a TheWrap que se compartirán más noticias en los próximos meses.

James Cameron, conocido por éxitos como Avatar y Titanic, está actualmente trabajando en Avatar: Fuego y Ceniza, película que tiene previsto estrenarse en Navidad de 2025.

Esta no sería la primera incursión de Billie Eilish en el cine musical: en 2021 estrenó Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles, una película concierto en formato tradicional. Ese mismo año también se lanzó el documental Billie Eilish: The World's a Little Blurry.

Eilish se encuentra en plena gira mundial promocionando su más reciente álbum, Hit Me Hard and Soft.