Cobijan a Peñaloza con experiencia

Por: Agencia Reforma

Enero 18, 2025 -

Moisés Peñaloza consiguió su primer protagónico juvenil en "El Ángel de Aurora", telenovela donde está respaldado por la experiencia actoral de Natalia Esperón, Marisol del Olmo, Jorge Salinas y René Casados.

"Jorge Salinas ha sido una pieza muy fundamental en este proyecto y he aprendido un sinfín de cosas con él en el set. Cuando me dijeron ´vas de protagónico, pero vas arropado´, no se equivocaron. Tengo un gran elenco que me cobija y me hace segunda.

Estoy con René Casados, una persona que admiro mucho porque lo veía cuando yo era pequeño, y ahora, trabajar con él, es una fortuna, al igual que Natalia Esperón y Marisol del Olmo, que son excelentes actrices", dijo Peñaloza en entrevista, sobre el melodrama que se emite por Las Estrellas a las 16:30 horas y llegará a su final el 2 de febrero.

Bajo la producción de Roy Rojas, en la telenovela el actor da vida a Ángel, el hijo biológico de Aurora Campero (Esperón) que le fue arrebatado por su propio padre en cuanto nació y lo regaló a otra familia.

Al ser egresado del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, Peñaloza, de 32 años, inició su carrera en 2019 en programas como "Vecinos" y "Una Familia de Diez". Su debut en las telenovelas fue en "Médicos Línea de Vida" (2020).

"Hace dos años no pasaba todo lo que quería y pensaba ´¿qué va a suceder?´ En esta carrera comienzas a ver a compañeros de la escuela que han crecido y van haciendo lo propio, y ves que alguien despega, comparas tu proceso y te preguntas ´¿cuándo va a sucederme?´

Aquí lo importante es no desesperarte, para seguir dando lo mejor en cada proyecto sin importar si mi personaje es pequeño o grande. Siempre toca hacerlo con mucha pasión", reflexionó.