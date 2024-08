Internet se queda esperando a Daft Punk en clausura de París 2024

Los Juegos Olímpicos de París 2024 han llegado a su fin tras 19 días de intensa competencia y momentos inolvidables. La ceremonia de clausura, celebrada este 11 de agosto en el Estadio de Francia, prometía ser un cierre espectacular para este evento global. Sin embargo, no todo fue como muchos esperaban.

Previo al inicio del espectáculo, las redes sociales se llenaron de rumores y expectativas sobre una posible aparición sorpresa de Daft Punk, el icónico dúo francés conocido por sus máscaras robóticas y su revolucionaria música electrónica.

Muchos fanáticos habían albergado la esperanza de ver al grupo, que se disolvió en 2021, reunirse una última vez para cerrar con broche de oro los Juegos Olímpicos en su tierra natal.

Pero la esperada aparición de Daft Punk en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024 no se materializa, dejando a miles de internautas decepcionados

Los mejores memes tras la decepción por la ausencia de la banda francesa

Cuando el reloj marcó la hora de la clausura, los espectadores se encontraron con una presentación de Phoenix, otra banda francesa de renombre, en lugar del esperado Daft Punk.

Esta elección no fue suficiente para calmar la decepción de los fanáticos, quienes inmediatamente recurrieron a las redes sociales para expresar su frustración.

La ausencia del dúo se convirtió en el tema central de conversación, dando origen a una avalancha de memes y comentarios irónicos sobre lo que muchos consideraron una oportunidad perdida.

Daft Punk, que durante casi 30 años ha sido una de las bandas más influyentes de la música electrónica y alternativa, sigue siendo un referente cultural a nivel mundial. Con éxitos como "Get Lucky", "One More Time" y "Harder, Better, Faster, Stronger", su legado permanece intacto, lo que explica la enorme expectativa generada alrededor de su posible aparición en un evento tan significativo como la clausura de los Juegos Olímpicos.

A pesar de la decepción, los Juegos Olímpicos de París 2024 han dejado una huella imborrable, tanto en la historia del deporte como en la cultura popular, con la ceremonia de clausura cerrando un capítulo lleno de emoción, incluso si no fue exactamente como algunos lo imaginaron.