Claudia Martín valora congelar sus óvulos

Ciudad de México.- Ser actriz de tiempo completo es un trabajo muy demandante para Claudia Martín, tanto física como emocionalmente, sin embargo, sabe que el tiempo avanza y uno de sus planes es ser mamá, por lo que no descarta congelar sus óvulos, si se tarda en hacerlo realidad.

EN ENTREVISTA

"Ya tengo una edad bastante óptima y considerable", dice en entrevista.

"Hablé con mi doctora y me dijo: ´Si a los 35 no has tenido hijos, tienes que empezar a ver la posibilidad de congelar tus óvulos", porque sabemos que conforme va pasando el tiempo la calidad va bajando; entonces, si llego a esa edad y todavía no he sido mamá, veré esa opción y feliz de la vida", añade.

En este momento, Martín, de 33 años, se siente muy enamorada de su novio Hugo Catalán. Aunque actualmente no tiene planes de casarse, si lo hiciera, asegura, sería algo íntimo.

"Algo relajado, en la playa o algo así, nada enorme con muchas personas, porque nos abrumamos", expresa la artista, quien se encuentra inmersa en su nuevo protagónico, ahora en la telenovela "Vencer la culpa".

Producida por Rosy Ocampo se estrenará hoy lunes 26 de junio por Las Estrellas, con Martín compartiendo el crédito estelar junto a María Sorté, Gabriela de la Garza y Romina Poza.

En la historia, Claudia Martín dará vida a Paloma, una mujer de 30 años que vive con sus papás, es hija única y tiene una relación muy tóxica y cercana con ellos.

"Son una familia muégano, con mucho amor, porque todo el tiempo la están apoyando y echándole porras, pero al final creemos que es un círculo vicioso, porque no puede abrir sus alas o salir de esa jaula en la que ella ha crecido", adelanta.

Además, en el plano amoroso tendrá dificultades, pues experimentará con el ghosting (sus parejas desaparecen sin avisarle) haciendo que se cuestione si conocerá a alguien diferente.

Claudia Martín, que anteriormente protagonizó el remake "Los ricos también lloran", indica que siempre que interpreta a un personaje le gusta leer mucho para prepararse, por lo que ha investigado sobre la culpa, el miedo y el amor.