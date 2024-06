Exponen casos de abuso laboral de Sean 'Diddy' Combs

CIUDAD DE MÉXICO.-Cinco ex empleados de las empresas de estilo de vida y publicidad, Sean John y Blue Flame, de Sean "Diddy" Combs compartieron sus testimonios sobre el comportamiento errático del rapero el cual llegó a convertirse en abusos y ambiente tóxico en lo laboral.

Los testimonios de estas actitudes del magnate fueron revelados al Daily Beast, medio que realizó una compilación relacionada a los abusos de Combs, luego de que en las últimas semanas trascendiera un video que dejaba ver agresiones del compositor contra su ex novia Cassie Ventura.

Entre las narraciones de los abusos, se encuentra el de una ex empleada quien recordó una ocasión en que terminó siendo agredida por no estar de acuerdo con una idea de "Diddy".

"No le gustó que yo no estuviera de acuerdo con él y no estaba interesado en escuchar mi punto de vista", contó.

En cambio, Combs habría gritado y comparado su perspectiva como si fuera un diseñador de alta costura. "Cuando hables conmigo, debes imaginar que estás hablando con Karl Lagerfeld. Cualquier cosa que diga, asume que viene de Karl Lagerfeld", recordó la ex empleada.

"En ese momento, no tuve respuesta a eso, y él extendió la mano y me agarró la cara. Puso una mano a ambos lados de mis mejillas y dice 'saca la lengua', y luego me aprieta la cara con más fuerza y me grita que saque la lengua, poniendo más fuerza con sus manos en mi cara".

Entre los ex empleados, otro recordó que fue despedido por hacer contacto visual con el productor, luego de manifestar su molestia porque el famoso llegó tarde a una junta.

"Cuando la gente me pregunta al respecto, siempre les digo que fue la peor experiencia que he tenido en mi vida", dijo el segundo ex empleado.

Los entrevistados coincidieron en que todo aquel que quisiera mantener su empleo tenía que ver y tratar a Sean "Diddy" Combs como un ídolo, mientras que él generaba un ambiente tóxico como si estuviera viviendo en un escenario de Game of Thrones (Juego de Tronos).

Estas acusaciones surgen en medio del proceso legal que enfrenta Combs por las demandas por abuso sexual y trata de personas.