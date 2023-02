Emily Blunt cumple hoy 40 años, éstas son sus mejores cintas

DATOS

Emily Olivia Leah Blunt nació en Londres el 23 de febrero de 1983. Desde el 2002 comenzó a ser una actriz que buscaba sus primeras oportunidades y las obtuvo en el teatro.

Para 2004 había llegado a la televisión británica con la serie "My Summer of Love" y un año después ganó un Globo de oro por su participación en la serie dramática "Gideon's daughter".

Todo parecería ir bien dentro de la carrera de Blunt, hasta que llegó la cinta "The Devil Wears Prada", protagonizada por la multipremiada Meryl Streep y Anne Hathaway. Con esta cinta, la británica se posó en el escenario internacional no solo por compartir créditos con dos de las actrices más populares sino también por sus aportaciones al personaje que lo hicieron uno de los más recordados de su carrera.

Tras este éxito vinieron otros proyectos, pero ya como protagonista. Para recordar su trayectoria en su cumpleaños 40, recordemos cinco cintas imperdibles dentro de la filmografía de Emily Blunt.

1. "The Devil Wears Prada" (2006)

"El diablo viste a la moda", como se conoció en Hispanoamérica, se ha convertido en una cinta de culto que ha revalorado los verdaderos problemas de las mujeres exitosas en un mundo dominado por los ideales románticos del amor. La cinta benefició a las tres actrices principales: Streep, Hathaway y Blunt, a quien siempre recordaremos con frases como "amo mi trabajo... amo mi trabajo..."

2. "The Girl on the Train" (2016)

Diez años después de su primer hit, llegó este protagónico que no podría estar más alejado de su papel como asistente en un revista de moda. Esta cinta de suspenso nos muestra a un personaje vulnerable, esclavo de sus adicciones y penas, pero que buscará resarcir sus errores en busca de justicia.

3. "A Quiet Place" (2018)

Dirigida por su esposo, John Krasinski, esta cinta de terror innovó no solo en su temática, sino que demostró que con poco presupuesto se puede tener una película taquillera, digna de una secuela dos años después.

4. "Mary Poppins Returns" (2018)

2018 fue un muy buen año para Blunt, quien protagonizó el remake del clásico infantil de 1964 protagonizado por Jelie Andrews. Ser la nueva nana mágica fue un merecido premio para la británica que logró llegar a otros públicos que hasta el momento nunca había explorado.

5. "Jungle Cruise" (2021)

Coprotagonizada por Dwayne Johnson nos muestra el lado aventurero de Blunt. Esta producción de Disney es una película de acción en donde una pequeña embarcación atraviesa una jungla donde no solo se encontrarán con animales salvajes, sino con personajes fantásticos.