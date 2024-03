Will Smith y Jada Pinkett anuncian cierre de fundación

Will Smith y Jada Pinkett anuncian cierre definitivo.

Ciudad de México.- La organización benéfica administrada por Will Smith y Jada Pinkett Smith, la Will and Jada Smith Family Foundation, cerrará debido a una importante caída en las donaciones que recibía.

DEJAN DE APORTAR

Variety afirmó que los principales donantes, como CAA y American Airlines, dejaron de aportar a raíz de la bofetada de Will a Chris Rock en los Óscar de 2022.

Como dato irrefutable, la fundación pasó de ingresar más de 2 millones de dólares en 2021 a menos de 400 mil dólares precisamente al año siguiente.

Medios de EU especulan que el cierre definitivo se debe al incidente protagonizado por el actor.

También asegura Variety que los Smith planeaban disolver la fundación antes de la polémica en la entrega de premios porque querían centrarse en efectuar donaciones benéficas privadas.

La organización ya presentaba algunas transacciones sospechosas, como 3 mil dólares en cargos por un sobregiro bancario o más de 25 mil dólares donados a organizaciones de salud mental extintas.

Por otro lado, Will tiene por lo menos cuatro proyectos activos, incluyendo la secuela de I Am Legend y la cuarta película de Bad Boys.

Jada confirmó en 2023 que la pareja estaba tratando de reconciliarse tras pasar unos años separados y viviendo en casas diferentes.