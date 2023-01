Le responde a Trevi

Esta señora tiene dos demandas fuertes en Los Ángeles por abuso de adolescentes, eso no lo estoy inventando, es un hecho, no sé las prioridades dónde están", Chumel Torres, Influencer

A Chumel Torres no le preocupa, pero sí le ocupa, la demanda por daño moral que interpuso Gloria Trevi en su contra por un tuit escrito en mayo pasado en donde se hacía alusión a trata de blancas, acusación que llevó a la cantante a estar en prisión hace veinte años.

El chihuahuense se manifestó ajeno a la polémica, pero no perdió el humor para hablar del tema, e incluso dijo que puede ser un distractor para otros asuntos más importantes.

ATIENDE LA DEMANDA

"Me parece ridículo es una cosa que pensé que era bluff, pero cuando empezó con el hate, dije ¡no mames! Y dije ¿quién? No mames viene la demanda, y pregunté a mis abogados ´¿oye, tengo que preocuparme? Y me dijeron ´no, pero sí hay que atenderlo.

"No tienes ni medio problema aquí, el caso está pinche sólido. No te preocupes, sólo hay que atender esta demanda. La parte padre es que es la primera vez que lo digo así: me dijeron ´no rompiste ninguna ley´. Incluso la comisión internacional de derechos humanos defiende la sátira. Creo que meterme una demanda por un Meme o por un tuit se me hace una cosa que es ridículo. Si un chiste mío te ofende, perdón, pero es humor", sentenció Torres en conferencia de prensa.

Ayer José Manuel Torres Morales, chihuahuense de 40 años, ofreció una cita con los medios de comunicación para hablar de El Blanco de Tus Burlas, la gira de stand up Comedy que concluye con una función en el Pepsi Center WTC el próximo 2 de abril.

Reconoció que jamás había tenido tanta convocatoria en los medios como hoy, en donde el interés principal fue hablar de lo que sucede con la intérprete de Dr. Psiquiatra y la demanda interpuesta por su abogado Sergio Arturo Ramirez.

HAY MÁS COSAS QUE DECIR

"Acaban de mencionar a Andrés Manuel (López Obrador) como el tirano del año en una revista y tenemos a una sala de prensa (casi llena) por lo que pasó con una cantante de pop y y un comediante. Y están matando a compañeros (periodistas) y nadie hace nada", apuntó.

Conocido por su estilo de burla satírica y cuentas en redes sociales de broma y denuncia en asuntos políticos, Chumel Torres afirmó que su situación con la regiomontana la resolverán los abogados, como un asunto administrativo y no le preocupa, pues ya le pintaron el panorama.

"Si hay una demanda, y la justicia asiste, bien, una demanda se da cuando infringes la ley y eso (en mi caso) no sucedió", indicó.

Y si, como dijo el abogado, necesita que se dé una disculpa por el supuesto daño moral que le ha ocasionado el tuit y sus comentarios, está dispuesto a hacerlo.

"Si la señora quiere una disculpa y mi abogado dice que la dé, pues digo ´ya, sorry". Pero yo no soy fan de nadie, ni de las canciones de Gloria Trevi".

"¿Qué voy a hacer yo? Atender lo mío, es más, ni yo, los abogados. Pero si la justicia existe, pues va a decir un juez ´fue solo un meme´. Vámonos a Los Angeles porque hay una acusación mucho más grave que está sucediendo y ahí si hay bote. Por eso estamos más preocupados. Creo, y a veces me da la impresión, que incluso es para tapar esto de allá y está gigante", enfatizó.

Incluso, alegó que si el abogado de Trevi afirma que ella perdió contratos por sus ataques, no hay manera de comprobarlo, y que si ha tenido que ir a terapia psicológica por sus supuestos ataques, lo celebra ya que ha habido otras víctimas que seguramente, también lo hicieron.

"Terapia ¿por el meme? Daño psicológico hay muy buenos terapeutas. Yo tomo terapia y sale uno de muchas cosas reales o imaginarias. Se me hace que las víctimas de este clan tuvieron mucho más depresión, y estuvieron mucho más tristes y eso es más importante.