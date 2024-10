Christopher Uckermann se sincera sobre su primer amor con Belinda

Aunque el cantante Christopher Uckermann ha tratado de llevar su vida privada en el mayor de los hermetismos, en una reciente entrevista, el exintegrante de RBD abrió su corazón para hablar de algunos de sus romances más mediáticos, en especial los que sostuvo, hace ya varios años, con Anahí y Belinda.

Durante una charla íntima con el conductor Yordi Rosado, el también actor reveló que conoció el amor gracias a la intérprete de "Cactus", y es que fue ella su primera novia; incluso, vivieron juntos la ilusión del primer beso.

Ambos se conocieron mientras grababan la telenovela "Amigos x siempre", y tiempo después volvieron a encontrarse en "Aventuras en el tiempo", donde surgió el flechazo: "Teníamos como 15 años, no tan chiquitos, y fuimos el primer noviazgo el uno del otro", dijo.

Uckermann describió su tiempo junto a la española como una relación inocente, que sigue recordando con mucho cariño: "Fue el primer beso de ambos, lo recuerdo bien. Era una relación de 'manita sudada', muy tierna", agregó.

Ya siendo mayor, el intérprete de Diego Bustamante sostuvo un noviazgo con Anahí, quien fuera su compañera en la telenovela "Rebelde", y aunque no dio muchos detalles al respecto, sí describió la relación como "muy bonita".

Incluso, compartió, que en su intento de acercarse a él y pasar más tiempo juntos, la actriz se adaptó a sus gustos y llegaron a practicar skateboarding juntos: "Yo en esa época usaba mis tenis skatos. Me acuerdo de que estábamos filmando el video de 'Sálvame', ella se vestía así, pero el amor hace que haga cosas que no esperas. Se iba conmigo a patinar, pero no era su naturaleza", contó entre risas.

Lamentablemente la situación no prosperó y terminaron, pues era muy difícil estar juntos con las exigencias del trabajo.

Verla, después del truene, aseguró Uckermann, fue sumamente complicado; y es que tenían escenas y conciertos juntos, algo que, confesó, llegó a incomodarlo: "Lo complicado fue cuando terminamos, porque nos seguíamos viendo todos los días, y al principio eso fue incómodo", confesó.

Pero el tiempo logró que ambos pudieran dejar el pasado atrás y mantener una linda amistad, misma que continúa hasta el día de hoy.