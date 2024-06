Visibiliza hablar sobre depresión

Ciudad de México

Christina Applegate visibilizó la importancia de hablar sobre su batalla contra la depresión, la cual confesó hace unas semanas como resultado de su diagnóstico de esclerosis múltiple (EM).

Durante una nueva entrega del podcast MeSsy, Applegate retomó sus últimos comentarios que reavivaron la preocupación de sus seguidores, luego de que ella afirmara que estaba atravesando momentos oscuros por la depresión que la llevaron a pensar que ya no disfrutaba vivir. Sobre el tema, la actriz de Muertos Para Mí (Dead To Me) indicó que se le debe dar importancia a los problemas de salud mental.

UN TEMA IMPORTANTE

"Estaba hablando de algunas cosas oscuras que estaba pensando y sintiendo. Siento que cuando retenemos las cosas les damos poder. También creo que mucha gente siente mucha vergüenza cuando atraviesa problemas de salud mental... y cuando la gente los reprime, porque tienen tanto miedo de decir lo que realmente sienten, le damos un poder inmenso. Es increíblemente curativo e importante poder expresar los pensamientos, ya sea que eso incomode a alguien o no", dijo.

La figura de la televisión destacó que se debe hablar sobre la depresión y aclaró que no se encuentra bajo vigilancia por posible suicidio debido a la esclerosis múltiple.

"Al darle tanta importancia al asunto, estás haciendo que otras personas piensen: ´Oh, mierda, no puedo hablar de esto´. Y eso no está bien para mí. Es importante poder decir estas cosas. Y no, no estoy aquí sentada bajo vigilancia de suicidio, ¿vale? No lo estoy y tampoco lo he estado nunca.