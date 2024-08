Enfrenta atrofia

Christina Applegate reveló que ha estado batallando con el aumento de peso y atrofia muscular, como algunos problemas que le ha dejado la esclerosis múltiple.

La actriz compartió en el podcast "MeSsy" que tales efectos de la enfermedad le han dejado limitaciones físicas que no le permiten tener mucha actividad física, en comparación a sus años de juventud.

"No tengo músculos en las piernas, eso ya lo demostré. Parezco Humpty Dumpty. Mis piernas pequeñas y raras y luego mi gran barriga menopáusica. Ahora me gusta estar en casa porque, bueno, me gusta estar en mi cama, pero también porque no quiero estar en mi cama. Una vez que salgo, me alegro de haberlo hecho", comentó.

INTENTA ESTAR ACTIVA

Aunque Applegate celebró el hecho de volverse más hogareña, reconoció que intenta mantenerse activa para no acarrear más problemas a su salud mental y física. Asimismo, compartió que prefiere advertirle a sus amigos que no puede realizar gran actividad física antes de fijar alguna salida.