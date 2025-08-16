Boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar tras escándalo

El nombre de Christian Nodal otra vez está dando de qué hablar, aunque no de manera positiva, el cantante de regional mexicano desató los comentarios y los memes después que relatara, con todo y fechas, cómo pasó de separarse de Cazzu, tras el nacimiento de su hija, a enamorarse y casarse con Ángela Aguilar.

El cantante de 26 años sostiene que no le fue infiel a la trapera argentina, que sí le avisó que estaba saliendo con alguien, poco después le reveló de quién se trataba y él y Ángela tuvieron que hacerlo público tras recibir una extorsión de una revista, quienes tenían en su poder varias fotos de la boda espiritual que Christian y Ángela celebraron en Roma.

"No pensé que me iba a enamorar el mismo mes que terminé", dijo en la entrevista que le dio a Adela Micha, en la que, durante un par de horas confiesa detalles de cómo fue su historia de amor con Cazzu y Ángela durante 2023, 2024 y 2025.

Christian enfatizó que se tardó mucho en salir a hablar sobre lo que muchos tachan de un triángulo amoroso, aunque él asegura que no hubo engaño, simplemente le hizo caso a sus sentimientos y actuó en consecuencia.

Lo que sí admitió es que se arrepiente de la rapidez don la que actuó; sin embargo, afirma que Ángela Aguilar es el amor de su vida y que desea pasar el resto de sus días junto a ella, con quien tuvo un primer acercamiento amoroso en la pandemia, aunque esta relación, dijo, no prospero; en pandemia, Nodal estaba en una relación con la también cantante Belinda.

Cronología amorosa de Christian Nodal

14 de septiembre de 2023: Nace Inti, la hija de Christian Nodal y Cazzu.

8 mayo de 2024: Llega a su fin la relación Christian Nodal y Cazzu.

14 mayo 2024: Se da el primer beso entre Christian Nodal y Ángela Aguilar

20 mayo 2024: Cazzu fue informada por Nodal de que él estaba saliendo con alguien.

23 mayo 2024: Noda y Cazzu hacen pública su ruptura

25 mayo 2024: Nodal le informa a Cazzu que su pareja es Ángela Aguilar.

29 mayo 2024: Boda de Nodal con Ángela en Roma.

24 julio 2024: Christian Nodal y Ángela Aguilar se casan por el civil en una lujosa hacienda de Morelos.

24 de julio 2025: Christian Nodal y Ángela Aguilar celebran su primer aniversario de casados.