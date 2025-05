Ángela Aguilar reconoce que cambio tiene que ver con su peso

Ángela Aguilar revela que bajó 10 kilos en un lapso muy reducido de tiempo y, aunque dijo que el motivo había sido el estrés, ella afirma que, pese a que las críticas sí la han afectado, se encuentra en paz en tanto que su relación amorosa que, hace un año, la une a su ahora esposo, Christian Nodal.

La joven cantante accedió a concederle una entrevista a Pati Chappy en la que hablaron de diversos temas; se cree, que la joven ha decidido a acercarse a los medios de comunicación por influencia de su marido que, desde hace meses, recuperó su relación con la prensa, en búsqueda de limpiar su imagen.

Aguilar, que se refirió a la periodista de "usted", confió que le bastó un mes para perder 10 kilos.

"Bajé como, ¿qué será?, 10 kilos en un mes?", respondió a Chapoy cuando le dijo que estaba "delgadísima".

¿El motivo?, esto dijo:

"Yo creo que fue mucho estrés, mucha ansiedad".

Sin embargo, para la joven, lo más importante, por encima del peso de las críticas o las opiniones de las redes sociales, es el apoyo familiar, pues, para salir avante de los señalamientos, ha decidido asirse de los consejos que, por ejemplo, le ha dado su padre, Pepe Aguilar.

"Mi papá siempre me dijo ´No voy a decir que no ha sido difícil, soy un ser humano, tengo 21 años, estoy viviendo una nueva etapa en mi vida".

Su etapa de mujer casada tampoco ha sido sencilla, -reconoce-, pues así como experimenta altos, también ha atravesado bajos:

"Para mí, eso tiene muchos miedos, muchas ilusiones, como muchos golpes de realidad también, de lo que implica estar donde yo estoy parada, pero... entre tanto ruido, lo más bonito que yo he tenido es la familia, sostenerme en la gente que me levanta y me hace más grande".